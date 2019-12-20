شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. استئناف رحلات الخط الملاحي «الغردقة- ضبا» بعد إنهاء صيانة العبارة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر ملاحية بهيئة موانئ البحر الأحمر استئناف الرحلات البحرية على الخط الملاحي بين ميناءي الغردقة وضبا السعودي، الجمعة، عقب انتهاء شركة القاهرة للعبارات من إجراء أعمال الصيانة للعبارة الرياض التي تعمل على الخط.

ونشر مسؤولو الشركة جدول رحلات العبارة الرياض خلال شهر ديسمبر على الصفحة الرسمية للشركة بفيس بوك .

وأكد مسؤولو الشركة أن حركة الركاب والسيارات لم تتأثر خلال فترة إجراء الصيانة للعبارة حيث تم تحويل الحجوزات من الغردقة إلى العبارة القاهرة المملوكة لنفس الشركة والتي تعمل على الخط الملاحي سفاجا ضبا بشكل منتظم.