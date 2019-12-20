تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب ظهور شبورة مائية بالطرق

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وشددت الإدارة العامة للمرور على المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة منها فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة، والتأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير، مع التأكد من غلق الأبواب جيدا.
كما أهابت إدارة المرور بالتأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها مع ضبط مرايا السيارة، واختبار كشافات السيارة قبل التحرك وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارىء، كما يجب ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.
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