شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بمحافظات الوجه القبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار طرح منتجات اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وكذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى. جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد قرر تخفيض أسعار بعض السلع التموينية اعتبارا من أول الشهر الجارى، على أن يكون سعر السكر بالبطاقات التموين بـ8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيها، وسعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه.

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