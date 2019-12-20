شكرا لقرائتكم خبر عن 56% من القراء يتوقعون انخفاض أسعار السيارات بعد تراجع الدولار امام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تراجع أسعار السيارات بعد انخفاض الدولار أمام الجنيه، توقع غالبية القراء تراجع أسعار السيارات بعد انخفاض الدولار أمام الجنيه. وتوقع 56% من القراء تراجع أسعار السيارات بعد انخفاض الدولار أمام الجنيه، بينما استبعد 44% من القراء تراجع أسعار السيارات بعد انخفاض الدولار أمام الجنيه.

الاستطلاع

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