تعرف على آخر مستجدات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنهاء إجراءات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، للتعاقد مع معلمين جدد لسد العجز فى المدارس، نستعرض فى التقرير التالى أخر ما وصلت إليه المسابقة. 1- يجرى فحص أوراق ومستندات المتقدمين بعد انتهاء المرحلة الأولى من فحص الأوراق. 2- هناك 2000 مُعلم مرشح اجتازوا كل الإجراءات المطلوبة. 3- تم إرسال بياناتهم للمديريات لترشيحهم في المدارس المتاحة لاستقبالهم. 4- وجود عدد 11 ألف معلم ستجرى الاختبارات النفسية لهم. Advertisements 5- بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد المقبل 22 ديسمبر الجارى. 6- مع نهاية شهر ديسمبر تكون البوابة انتهت من مراجعة بيانات 120 ألف معلم. 7- مع بدء شهر يناير 2020 يتم تنفيذ دورات تدريبية للمُعلمين المُرشحين وتوزيعهم على المدارس لسد العجز بها وفق تخصصاتهم المطلوبة. 8- استقبال طلبات الراغبين فى التقدم على البوابة الإلكترونية للتوظيف مستمر. 9- من المقرر أن يتسلم المعلمون الذين يجرى التعاقد معهم عملهم بداية الفصل الدراسى الثانى. 10- التعاقد سيكون من خلال الإدارات التعليمية والمديريات بعد توجيه الوزارة أسماء المتعاقدين إلى كل إدارة ومديرية.

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