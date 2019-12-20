أخبار مصر | "اتجمعنا".. رسالة خير وسلام من وزارة الدفاع للأفارقة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اتجمعنا".. رسالة خير وسلام من وزارة الدفاع للأفارقة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع المصرية، على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، أغنية جديدة تحمل عنوان "اتجمعنا"، وتتناول العلاقة بين مصر والدول الأفريقية.

وتضمن الفيديو المصاحب للأغنية، بعض المشاهد التي تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومواطنين أفارقة، كما تضمنت مشاهد للعديد من الدول الأفريقية.

الأغنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وتم أداؤها بأكثر من لغة، وهي من كلمات حسن محمد، وألحان شادي زيدان، وغناء شادي زيدان، ومنة فهمي، وتقول كلماتها: "أفريقيا فرحانة بولادها المخلصين ، قوتنا وحدتنا سوا متجمعين، كل العيون علينا باصة مركزين، ياويله اللي هيكون من المعتدين"، وتقول أيضا: راسمين طريق ماشيين في خطوات الصعود، وهدفنا خير، سلام يدوم لأبعد حدود".