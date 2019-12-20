شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير شوارع العريش وأحمد لطفى بالهرم وتوسعة مطلع الدائرى ومحور المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت أجهزة محافظة الجيزة عدد من الشوارع والميادين، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستكملت أجهزة حى الطالبية برئاسة المهندس طه عبد الصادق، أعمال رفع مخلفات وتجريد وتوسعة مطلع الدائري ومحور المريوطية بحي الطالبية، كما تم استكمال أعمال التجميل بشارع العريش من شارع الهرم بحى الطالبية، تحت إشراف اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة.

Advertisements

وفى حى العمرانية أشرف محمد نور رئيس الحى، على رفع تراكمات ناتج حفر مشروع محور الملك عبد الله على ترعة الزمر وتم توسعة الشارع ورفع المخلفات، ويجرى أيضا أعمال توسعه وتطوير شارع أحمد لطفى السيد من شارع الهرم.