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شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير شوارع العريش وأحمد لطفى بالهرم وتوسعة مطلع الدائرى ومحور المريوطية والان مع تفاصيل الخبر
واستكملت أجهزة حى الطالبية برئاسة المهندس طه عبد الصادق، أعمال رفع مخلفات وتجريد وتوسعة مطلع الدائري ومحور المريوطية بحي الطالبية، كما تم استكمال أعمال التجميل بشارع العريش من شارع الهرم بحى الطالبية، تحت إشراف اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة.
وفى حى العمرانية أشرف محمد نور رئيس الحى، على رفع تراكمات ناتج حفر مشروع محور الملك عبد الله على ترعة الزمر وتم توسعة الشارع ورفع المخلفات، ويجرى أيضا أعمال توسعه وتطوير شارع أحمد لطفى السيد من شارع الهرم.
توسعة مطلع الدائرى بالطالبية
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