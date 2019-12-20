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تطوير شوارع العريش وأحمد لطفى بالهرم وتوسعة مطلع الدائرى ومحور المريوطية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت أجهزة محافظة الجيزة عدد من الشوارع والميادين، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

واستكملت أجهزة حى الطالبية برئاسة المهندس طه عبد الصادق، أعمال رفع مخلفات وتجريد وتوسعة مطلع الدائري ومحور المريوطية بحي الطالبية، كما تم استكمال أعمال التجميل بشارع العريش من شارع الهرم بحى الطالبية، تحت إشراف اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة.

 

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وفى حى العمرانية أشرف محمد نور رئيس الحى، على رفع تراكمات ناتج حفر مشروع محور الملك عبد الله على ترعة الزمر وتم توسعة الشارع ورفع المخلفات، ويجرى أيضا أعمال توسعه وتطوير شارع أحمد لطفى السيد من شارع الهرم.

 


توسعة مطلع الدائرى بالطالبية

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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