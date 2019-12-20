تعرف على تفاصيل مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مدينة أسوان فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، ورحب محافظ أسوان باستضافة هذا المهرجان موجهًا بتوفير الدعم الكامل له، ويستعرض ”الخليج 365” 7 معلومات عن المهرجان:
1- تستضيف أسوان مهرجان أفلام المرأة فى نسخته الرابعة وسنويا منذ تأسيسه.
2- يقام المهرجان خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير المقبل.
3- يعد المهرجان بمثابة حوار سينمائى بين المبدعين بمختلف قارات العالم لإبراز دور المرأة فى المجتمع مع تسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التى تواجهها.
4- يحضر المهرجان كبار نجوم ونجمات السينما المصرية والعربية والإفريقية والعالمية.
5- تعد النجمة الإسبانية فيكتوريا آبريل ضيف شرف المهرجان.
6- يدعم المهرجان وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة ونقابة السينمائيين.
7- يشارك فى المهرجان 72 فيلما تمثل 35 دولة عربية وأفريقية وأوربية.
8- كما يشارك فيه أيضاً 135 شابا وفتاه من أسوان ضمن أنشطة وورش عمل منتدى نوت.
9- المهرجان حرص فى دوراته السابقة على استضافة عدد من الشخصيات البارزة ونجوم ومشاهير السينما العالمية ومنهم الفنان الأمريكى العالمى دانى جلوفر والمناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد.
10- وشهدت دورة المهرجان السابقة تكريم الفنانة القديرة محسنة توفيق، والفنانة منة شلبى، ونجمة السينما العالمية باربرا بوشيه، كما تم تكريم 5 من الشخصيات النسائية اللاتى كان لهن إسهامات عديدة فى عالم الفن السابع.
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