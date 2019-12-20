شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المعلومات عن انتخابات نادى القضاة قبل انطلاقها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة الانتخابات الكلية لـ" نادى القضاة"، حيث يختار القضاة رئيسًا ومجلسًا جديدًا لناديهم، ويقدم الخليج 365 أبرز المعلومات عن انتخابات نادى القضاة:

تجرى الانتخابات على 17 مقعدًا هى، مقعد الرئيس، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

ويتولى إدارة والإشراف على هذه الانتخابات لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، منذ فتح وتلقى طلبات الترشح، مرورا بتلقى الطعون والتنازلات، وحتى إعلان النتيجة.

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والذين لهم حق التصويت فى الانتخابات، أعضاء الجمعية العمومية للنادى المقيدين بقاعدة بيانات النادى، والمسددين للاشتراكات السنوية، وكذا الأعضاء غير المشطوبة أو الموقوفة عضويتهم لأى سبب، أو المعزولين والذين خرجوا صلاحية من القضاء بقرار من مجلس التأديب والصلاحية، ويكون التصويت بكارنيه النادى أو البطاقة الشخصية.

ويخوض الانتخابات 73 مرشحا على المقاعد الـ17 منهم 4 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، 23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، 23 على مقاعد المستشارين.

المرشحون على منصب رئيس النادى، المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض ورئيس النادى المنتهية ولايته، والمستشار يسرى عبد الكريم نائب رئيس محكمة الاستئناف، وأحمد فؤاد الشافعى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وشادى طارق شلبى رئيس الاستئناف.

وتخوض الانتخابات 3 قوائم، القائمة الأولى هى قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته أما القائمة الثانية فهى "وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى والقائمة الثالثة هى "خادمى القضاة"، برئاسة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى. وأعلن المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد المرشح على رئاسة النادى تنازله عن الترشح فى اللحظات الأخيرة لصالح المستشار يسرى عبد الكريم.