شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": شن حملات لرصد مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية الغير مرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وتواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات وشرطة المسطحات المائية، المرور والتفتيش على مركز بيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات، رصد المركز المخالفة التي تعمل بدون ترخيص ـ او وجود أدوية منتهية الصلاحية ، وأدوية محظورة أو مجهولة المصدرـ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بعمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها في الحقل سنويًا بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.