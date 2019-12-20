شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد المصرى المشارك فى مفاوضات سد النهضة يغادر الخرطوم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر مساء اليوم الجمعة الوفد المصرى المعنى بمفاوضات سد النهضة برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى إلى العاصمة السودانية الخرطوم لعقد الاجتماع الثالث للمباحثات والذى يعقد يومى السبت والأحد بمشاركة ممثلين عن البنك الدولى والولايات المتحدة الأمريكية بصفتهم مراقبين للاجتماعات.

ويبحث الوزراء النقاط العالقة الخاصة بالعناصر الفنية الحاكمة للملء والتشغيل، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، واعادة الملء، إضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، واستكمال عرض وجهة نظر كل دولة فى هذه العناصر.

يذكر أن هذا الاجتماع فى اطار خارطة الطريق التى وضعها وزراء خارجية الدول الثلاث فى العاصمة الأميركية واشنطن، فى اجتماعهم الذى عقد 9 نوفمبر الماضى، وبرعاية وزير الخزانة الأميركية وحضور رئيس البنك الدولى، والذى تضمن عقد 4 اجتماعات فنية يتخللهم اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية على أن يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير من العام المقبل.