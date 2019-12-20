شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق فعاليات معرض الأقصر الثانى للكتاب ومهرجان التحطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات معرض الأقصر الثانى للكتاب داخل مقر قصر ثقافة الأقصر، والمقرر انعقاده حتى 29 ديسمبر الحالى، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والذى يساهم فى تقديم العديد من دور النشر المصرية والعربية لتقديم أمهات الكتب لأبناء الأقصر والصعيد.

ويقول محمد فراج، مدير قصر ثقافة الأقصر، أنه يجرى حالياً تجهيز القاعات المختلفة لاستضافة معرض الأقصر الثانى للكتاب، وذلك بعد نجاح التجربة العام الماضى بافتتاح الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الأقصر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث تم تنظيم معرض الكتاب الأول بقصر ثقافة الأقصر خلال أكتوبر 2018.

وأضاف مدير قصر ثقافة الأقصر لـ"الخليج 365"، أنه يتم بالتزامن مع المعرض الثانى للكتاب بالأقصر، إقامة فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان التحطيب بساحة مسجد سيدى أبو الحجاج بالمحافظة، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 28 ديسمبر الحالى، والتى يشارك فيها لاعبون من مختلف محافظات الصعيد بجانب شيوخ اللعبة فى محافظات قنا، وسوهاج، والمنيا، وكل محافظة تشارك بـ5 لاعبين وشيخ اللعبة، باستثناء محافظة الأقصر التى تشارك بـ14 لاعباً للعصا بالإضافة إلى شيخ اللعبة.

ويؤكد محمد فراج مدير قصر ثقافة الأقصر، أنه من المقرر أن تشارك فى الدورة العاشرة لمهرجان التحطيب بصعيد مصر، مجموعات المزمار من فرقة النيل للآلات الشعبية المصاحبة فى حلبة التحطيب، بجانب مشاركة فرق الأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف للفنون الشعبية، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية.



