شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الديمقراطيون لا يملكون أدلة ضدى.. وأطالب بمحاكمة فورية أمام مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الديمقراطيون لا يملكون أدلة ضدى ويحاولون فرض إملاءات على مجلس الشيوخ.

وأضاف ترامب، عبر تغريدة وفقا لقناة العربية، أن الديمقراطيين لم يحصلوا على صوت أى جمهوري للعزل ونحن موحدون أكثر من قبل، وإنه يريد محاكمة فورية أمام مجلس الشيوخ.



وكان مجلس النواب وافق - بالأغلبية عبر تصويت تاريخى أول أمس - على عزل الرئيس ترامب، لكن هذا الإجراء متوقف على موافقة نهائية لمجلس الشيوخ عليه، وهو المجلس الذى به أغلبية من حزب ترامب الجمهوري، لذلك فيتوقع مراقبون أن تتم تبرئة ترامب بهذا المجلس بعد بدء المحاكمة بوقت قصير.