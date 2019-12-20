مرور القاهرة:استمرار التحويلات المرورية بسبب غلق كوبرى الجلاء بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة؛ إستمرار التحويلات المرورية بمناسبة غلق كوبرى الجلاء بمصر الجديدة.

وقالت الإدارة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه فى إطار إستكمال أعمال التطوير التى تشهدها منطقة كوبرى الجلاء - بميدان الطيران بمصر الجديدة؛ فقد تقرر إستمرار غلق الكوبرى بالإتجاهين من الساعة 11مساء اليوم الخميس الموافق 19/12/2019 حتى الساعة 8 صباحاً يوم السبت الموافق 21/12/2019 ، وذلك نظراً لإستمرار أعمال تطوير المنطقة .

حيث تم تنفيذ بعض التحويلات المرورية فى هذا الشأن وذلك على النحو التالى:

بند رقم 1: القادم من محور العروبة إتجاه مسطح كوبرى الجلاء: يميناً شارع النزهة والدوران والعودة إلى شارع النزهة، يميناً شارع أبو بكر الصديق والدوران والعودة وإستكمال السير يميناً شارع العروبة أو طولياً بإتجاه شارع النزهة وأبو بكر الصديق.

بند رقم 2: شارع العروبة القادم من المطار: يسلك مسطح كوبرى الجلاء وإستكمال السير يميناً شارع النزهة أو طولياً شارع أبو بكر الصديق .

بند رقم 3: شارع النزهة من مناطق الحجاز إتجاه ميدان الطيران: يسلك يميناً شارع عثمان بن عفان وإستكمال السير.

بند رقم 4: القادم من شارع أبو بكر الصديق من مناطق ميدان سفير: يسلك يميناً محور العروبة والدوران والعودة من دوران الثورة، فمسطح الميرغنى وإستكمال السير بالبند رقم 1.

بند رقم 5: القادم من شارع أبو بكر الصديق من مناطق ألماظة: يسلك يميناً شارع العروبة إتجاه المطار أو طولياً شارع النزهة أو شارع أبو بكر الصديق.

بند رقم 6: القادم من النزهة من ميدان السبع عمارات: يسلك يميناً شارع أبو بكر الصديق والدوران والعودة بشارع أبو بكر الصديق وإستكمال السير.

وأضافت الإدارة في بيانها؛ تجدر الإشارة إلى أنه حال إقتضاء الامر وعدم إستيعاب التحويلات المرورية أو بحالات الطوارئ يتم تنفيذ تحويلات متقدمة عن طريق بعض المحاور على النحو التالى:

محور العروبة القادم من شارع الميرغنى عند تقاطعه مع الثورة.

منع إستكمال السير فى محور العروبة وتحويل المركبات يميناً إتجاه شارع الثورة.

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محور العروبة القادم من نفق الميرغنى عند تقاطعه مع شارع عمر بن الخطاب: منع إستكمال السير بمحور العروبة إتجاه مسطح ومطلع كوبرى الجلاء وتحويل جميع المركبات لشارع عمر بن الخطاب.

شارع العروبة عبدالحميد بدوى: منع دخول المركبات يميناً إتجاه العروبة وإستكمال السير إتجاه محور المليون شجرة .

محور العروبة القادم من المطار وتقاطعه مع شارع عبدالعزيز فهمى: منع إستكمال السير لمحور العروبة وتحويل المركبات يميناً إتجاه شارع عبدالعزيز فهمى.

محور العروبة ونخلة المطيعى: منع إستكمال السير طولياً بمحور العروبة وتحويل المركبات يميناً شارع نخلة المطيعى.

ميدان سفير: منع دخول المركبات من شارع عثمان بن عفان يميناً إلى شارع أبوبكر الصديق .

مطلع كوبرى عثمان بن عفان المستحدث: منع صعود المركبات إلى كوبرى عثمان بن عفان المستحدث وتوجيه المركبات لمسطح الكوبرى يميناً شارع عثمان بن عفان .

ميدان المحكمة: منع دخول المركبات من ميدان المحكمة إلى شارع عثمان بن عفان إتجاه ميدان الطيران وتنفيذ التحويلات.

مطلع كوبرى الحجاز المستحدث: منع صعود المركبات لكوبرى الحجاز المستحدث وتوجيه جميع المركبات إلى مسطح الكوبرى وتنفيذ التحويلات.

شارع الثورة وشارع حسين كمال: منع الدخول يميناً من شارع الثورة إلى شارع حسين كمال وإستكمال السير طولياً .

شارع حسين كمال وشارع الحرية: منع إستكمال السير طولياً من شارع حسين كمال إتجاه شارع أبوبكر الصديق وتحويل المركبات يساراً إلى شارع الحرية .

شارع أبوبكر الصديق والميرغنى : منع إستكمال السير بشارع أبوبكر الصديق وتحويل المركبات يميناً إتجاه شارع الميرغنى .

وأكدت الإدارة في بيانها؛ أنها ستقوم بتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحالة المرورية طوال فترة التحويلات.