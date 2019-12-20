بحضور 4 وزراء.. انطلاق أعمال 25 لجنة برلمانية الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

تنطلق أعمال لجان مجلس النواب الأسبوع المقبل بحضور 4 وزراء، وتبدأ لجنة العلاقات الخارجية أعمالها بمناقشة الجهود الدولية لوزارة الأوقاف في ضوء مستجدات العصر الراهن، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتتابع لجنة الشئون الاقتصادية تنفيذ وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور المهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.

وتعقد لجنة الصناعة جلسة استماع بشأن ما تعانيه صناعة العبوات الزجاجية من ارتفاع سعر الغاز كمدخل إنتاجي مهم وأساسي لتلك الصناعة مقارنة بسعره في الدول المنافسة مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويقلل من قدرتنا التنافسية ومن نمو الصادرات وإجراء التوسعات المطلوبة في تلك الصناعة ذات الصفة التصديرية والتي تستوعب الكثير من العمالة، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،

وتعقد اللجنة ذاتها جلسة استماع بشأن صناعة الورق كصناعة محلية استراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي المستخدم في العملية التعليمية، وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وتستعرض لجنة الإعلام والأثار والثقافة الجهود الدولية نحو حماية وصيانة الآثار المصرية والترويج لها، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، كما تناقش الاقتراح بقانون المقدم من النائبين: همام العادلي، وجابر الطويقي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (82) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

وتناقش اللجنان المعنية الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، وكذلك الاقتراح بقانون المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، والاقتراح بقانون المقدم من النائب ياسين عبدالصبور، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 1969 وتعديلاته في شأن نقابة المهن التعليمية.

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كما تناقش لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن تراجع دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في التعامل مع الدرجات الوظيفية وحالات نقل وندب العاملين بالدولة، وطلب الإحاطة المقدم من ا النائب طارق سعيد حسانين، بشأن وجود خلل في توزيع الموظفين على وزارات الحكومة

وتنظر لجنة التعليم مشروع قانون مقدم من النائبة إنجي مراد وستين نائباً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، فيما تنظر لجنة الاتصالات مشروع القانون المقدم من النائب عاطف ناصر، وستين عضواً آخرين بشأن " تنظيم المعاملات الإلكترونية"، وذلك بحضور ممثلي (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الدفاع، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاستثمار، البنك المركزي المصري، مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جهاز حماية المستهلك، هيئة الرقابة المالية)

وتستمر اللجان المعنية بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب عبلة الهواري، وكذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومي وآخرين، واقتراح بقانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي في ذات الموضوع.

وتدرس لجنة الشئون الأفريقية نتائج مؤتمر شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ فيما يخص الشأن الإفريقي، وتناقش لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال طرابية، بشأن عدم توفير وزارة القوى العاملة فرص عمل للشباب حتى الآن لذوى الاحتياجات الخاصة.

وتستكمل لجان البرلمان نظر مشروع قانون مقدم من االنائبة سهير الحادي وستين نائباً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول بشأن تسريب المعلومات والبيانات الخاصة بملايين المواطنين على شبكات الإنترنت، بالإضافة لطلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمود عزت أبوعزوز، سلامة الرقيعي، جليلة عثمان، سلامة الجوهري "بشأن التسويات للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية