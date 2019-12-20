اليوم.. متحف الطفل يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، إحدى المراكز الإبداعية بـ"جمعية مصر الجديدة"، احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية، اليوم الجمعة، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وعلى مدار ثلاث ساعات، بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة لميس الشرنوبي.

وقال الدكتور نبيل حلمي، أمين عام جمعية مصر الجديدة، إن الاحتفال يهدف إلى تعريف الأطفال بأهمية لغتهم الأم وضرورة الاهتمام بالحفاظ عليها والتفاخر بها كونها من أقدم اللغات على وجه الأرض وأهم اللغات التي استمرت ولم تختف على مر العصور، مشيرا إلى أن الجمعية حين تحتفل بيوم اللغة العربية فإنها تحتفي بقيمها وعراقتها وأمتها ووطنها، مؤكدا أن اليوم العالميّ للغة العربية هو يوم للغة الوطنية؛ معتبرا اللغة وطن كما هي هوية.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، إن الاحتفال يتضمن عددًا من ورش العمل تتنوع بين الطباعة والخط العربي ورسم حروف اللغة العربية، إلى جانب الفقرات الفنية والرسم على الوجوه.

يذكر أن اليوم العالمي للغة العربية يوافق الثامن عشر من ديسمبر كما أقرته هيئةُ الأممِ المتحدةِ عام 2012، ضمن احتفائها بلغات العمل الست في هذه المنظمة، اعترافًا بدورها ومكانتِها، وتقديرًا للمجتمعات الناطقة بها.​