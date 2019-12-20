شكرا لقرائتكم خبر عن «العبار» والصندوق السعودي يلجآن لوزيرة الاستثمار لحل أزمة أمريكانا مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية للمشروعات السياحية «أمريكانا مصر» تقدم المسهم الرئيسى، محمد العبار، بتظلم من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الصادر في 19 نوفمبر الماضى، برفض دراسة المستشار المالى المستقل القيمة العادلة للسهم، أمام لجنة التظلمات بالهيئة، وهو ما تزامن مع خطاب حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، موجه إلى وزيرة الاستثمار يلجأ فيه المستثمر لحل أزمته.

جاء ذلك مع قرار الدائرة السابعة «استثمار» بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الطعن المقدم من شركة أديبتيو إنفيستمنتس الإماراتية، المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار، اعتراضًا على قرار إلزامها بتقديم عرض شراء إجبارى لأسهم الأقلية والتداول الحر بشركة «أمريكانا مصر» إلى جلسة 1 فبراير المقبل.

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وتعود بداية أزمة شراء «العبار» لـ«أمريكانا مصر» إلى مطلع إبريل 2018، بعدما وافقت هيئة الرقابة المالية على استثناء «أديبتيو»، المملوكة لـ«العبار»، من تقديم عرض شراء إجبارى للاستحواذ على نحو 38.6 مليون سهم، تمثل 9.65% من رأسمال «أمريكانا مصر»، استكمالًا لصفقة استحواذ «أديبتيو» على «أمريكانا» الأم بالكويت، وذلك في صفقة تجاوزت قيمتها 3.4 مليار دولار، وهو ما اعترض عليه بعض مسهمى الأقلية، وتظلموا من القرار، مطالبين بدراسة قيمة عادلة لتحديد سعر السهم خلال أجل لا يجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار، وهو ما طعنت عليه «أديبتيو» لدى لجنة التظلمات، التي رفضت الطعن، وألزمت الشركة بالسير في إجراءات الشراء الإجبارى.

وحصلت «المصرى اليوم» على خطاب أعدته شركة مشتركة بين حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة في صندوقها السيادى، ورجل الأعمال الإماراتى، محمد العبار، حول عقبات استثمارية تواجههم بسبب ما سمّاه الخطاب «انحيازًا» منظمًا لسوق المال لحقوق الأقلية على حساب الأغلبية.

وقال رجل الأعمال الإماراتى، محمد العبار، في الخطاب، إن الشركة المالكة لشركة أمريكانا تواجه ما وصفه بـ«التعنت والتعسف» من الرقابة المالية أمام تنفيذ نقل ملكية 90.3% من رأسمال الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية بين الشركات التابعة، في إطار عملية إعادة الهيكلة الداخلية للمجموعة وفقًا للقانون.