شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. البرلمان يناقش «زيادة كثافة الفصول» و«دعم المصانع المتعثرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مجلس النواب، الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته العامة، بمناقشة عدد من القوانين والموضوعات الهامة، ويحدد المجلس موعد طلبات المناقشة العامة، أبرزها عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع مستشفيات التكامل، ورصف الطرق، وتقديم الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة من إعفاء ضريبى وجمركى لسياراتهم المجهزة، وتعيينهم بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع الخاص، وتهيئة الطرق والشوارع ووسائل النقل لتتناسب مع ظروفهم، وتهيئة البيئة السياحية والثقافية لتنشيط السياحة لهم، إلى جانب إعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية لدمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية، وكيفية دعم المصانع المتعثرة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، ومشكلة زيادة كثافة الفصول الدراسية.

ويستطلع البرلمان فى جِلسته العامة الرأى النهائى على مشروع قانون - بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع قانون - بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته، الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، ومشروع قانون - بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبى لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وكذا تقرير اللجنة المشتركة من (الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتى الشؤون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية) عن مشـروع قانون مُقدم من الحكومة، بشـأن الزراعـة العضـوية.