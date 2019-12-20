شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مناقشته في البرلمان.. «المصري اليوم» تنشر النص النهائي لمشروع قانون المحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يناقش مجلس النواب في جلسة عامة الأسبوع المقبل، مشروع قانون الإدارة المحلية، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من مشروع القانون في صورته النهائية.

ويأتى مشروع القانون نفاذًا للاستحقاقات المنصوص عليها في الدستور، ويتكون من 156 مادة موزعة على 4 أبواب، ومن أبرز المواد التي جاءت في القانون، المواد من 50 إلى 123، التي تتناول قواعد انتخاب المجالس المحلية ووضع تعريف لكل من الفلاح والعامل والشاب والمواطن ذى الإعاقة، حيثُ وضع لهم حصة من المقاعد وتناول بالتنظيم آلية انتخاب المجالس المحلية متبنياً تنظيماً يجعل انتخاب 25% من عدد المقاعد بالنظام الفردى، و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

وتناول في مواده من 124 إلى 136 تنظيم إنشاء صندوق للتنمية المحلية يتضمن حسابات فرعية ومنها حساب الإسكان الاقتصادى والتنمية العمرانية، وحساب لأغراض التعمير واستصلاح الأراضى والتنمية الريفية وحساب لتنمية الاقتصاد المحلى، ويكون لهذه الحسابات موارد واستخدامات على وجه التحديد لتدعيم اللامركزية المالية.

وشهد القانون تعديلات أدخلتها اللجنة المشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، على مشروع القانون، أبرزها استحداث نص يقضى بإنشاء أكاديمية متخصصة للإدارة المحلية بموجب قرار من رئيس الجمهورية على أن يتضمن هذا القرار الهيكل التنظيمى العام للأكاديمية والشهادات العلمية التي تمنحها في ضوء أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن الباحثين العلميين، وتهدف إلى منح الشهادات المؤهلة للعمل في وظائف قيادات الإدارة المحلية.

كما تم تعديل المادة 13، برفع سن التعيين للمحافظ إلى 35 عاماً بدلا من 30، وإضافة بندين إلى شروط شغل منصب المحافظ يتضمنان ضرورة حصول المرشح لمنصب المحافظ على شهادة جامعية أو ما يعادلها، وعدم صدور أحكام نهائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ضد من يرشح للمنصب.

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واستحدثت اللجنة مادة برقم 14 تقضى بعودة المحافظ ونائبه إلى عملهما السابق مع مراعاة سن الإحالة للمعاش المقرر في القوانين الخاصة بهما، وأحقية المحافظ في العودة لعمله قبل تعيينه محافظاً، وفى هذه الحالة تتحدد أقدميته بين زملائه، وفق ما كانت عليه عند تعيينه محافظا.

وعدلت اللجنة المادة 15 لمساعدة المحافظ في حماية الأمن العام والأخلاق بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن، والزمت مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالأمن، وأن يعرض عليه تقارير دورية لإحاطته علماً بكافة الأمور، إلى جانب الإخطار الفورى بالحوادث التي لها أهمية خاصة، حيث إنه يمثل السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة بينهما، ويتخذ المحافظ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى.

كما تم تعديل مادة 16 لإعطاء المحافظ سلطات وصلاحيات أوسع بما يدعم اللامركزية الإدارية، من خلال مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص الأجهزة المحلية وفقاً لهذا القانون، وتم تعديل المادة 18 بحيث يكون للمحافظ السلطة المختصة في كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية، ويكون رئيساً لكل الموظفين المدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.

وتناول تعديل المادة 14 من مشروع الحكومة ووضعها تحت رقم 19، وشمل التعديل أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى والباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما. وعدلت اللجنة المشتركة أيضا المادة 46 بمشروع الحكومة، بأن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلى، وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، وتخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا يقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد مقاعد القائمة، وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوو الإعاقة تمثيلاً مناسباً.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة ما طرأ على المادة 47، وخرج شكلها النهائى للتأكيد على أن تكون مدة المجلس المحلى 4 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له على أن يجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الـ60 يوماً السابقة على انتهاء مدة الـ4 سنوات.

وتم إعادة الفقرة الثانية من مادة 48 بمشروع الحكومة، لتصبح 3 فقرات كالآتى: «ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، ولا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التي يعملون بها قبل تقديم استقالتهم، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف أو المناصب».

وتم تعديل المادة 56، حيث تركت كافة إجراءات الترشح للمجالس المحلية بداية من تقديم طلب الترشح إلى تقديم طلب التنازل عنه والمستندات المطلوبة وتحديد اختيار أسماء ورموز القوائم والفردى المنصوص عليها بالمواد سالفة الذكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وحددت المادة 59 المواعيد والحالات التي يتم فيها تصعيد أحد المترشحين الاحتياطيين بالقائمة لخلو مكان المترشح الأصلى، وأدخلت اللجنة مادة جديدة تحت رقم 72 تنص على أنه: «وفى حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالنظام الفردى يصعد من حصل على أعلى الأصوات من المرشحين».