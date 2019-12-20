شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل سقوط عصابة «دبشة» و«كوتة» لسرقة الشقق في الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مباحث مركز الخانكة في القبض على عصابة «دبشة» و«كوتة» لسرقة المنازل ليلًا عن طريق التسلق على مواسير الصرف الصحى والاستيلاء على محتويات الشقق وكل ما خف وزنه من أموال ومصوغات وتليفونات محمولة، وتم التحفظ على المتهمين، اللذين اعترفا بارتكاب وقائع السرقات، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت البلاغات قد تعددت أمام العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى، من العديد من المواطنين بتعرض منازلهم وشققهم للسرقة ليلًا عن طريق التسلق عبر مواسير الصرف الصحى وكسر شبابيك الحمامات والمطابخ.

وتم إخطار اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم، مدير المباحث، والعميد حازم عزت، رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات عاطلين كوّنا فيما بينهما عصابة لسرقة المنازل والشقق ليلًا عن طريق التسلق على مواسير الصرف الصحى والدخول عبر شبابيك المطابخ والحمامات والاستيلاء على كل ما خف وزنه من أموال ومصوغات وأجهزة محمول و«لاب توب»، وفى أحد الأكمنة أُلقى القبض على المتهمين، وهما «م. ر. ع»، 26 سنة، وشهرته «دبشة»، و«ى. ا. م»، 20 سنة، وشهرته «كوتة»، واعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب التسلق والدلوف من خلال المنافذ والأبواب، وأرشدا عن المسروقات، وتولت النيابة التحقيق.