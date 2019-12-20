التعليم توجه المدارس باتخاذ التدابير لمنع انقطاع الكهرباء أثناء الامتحانات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواصفات الورقة الامتحانية للاختبارات الإلكترونية للصف الثاني الثانوي، عبارة عن" امتحان اللغة العربية من 35 سؤالاً (27 أسئلة اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الأولى 27 سؤال (20 سؤال اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 22 سؤالاً (20 سؤال اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات 40 سؤالاً (20 جبر، 12 تفاضل، و8 حساب مثلثات) جميعهم اختيار من متعدد، والكيمياء 30 سؤال اختيار من متعدد، والفيزياء 30 سؤال اختيار من متعدد، والأحياء 30 سؤالاً اختيار من متعدد والتاريخ 30 سؤالاً اختيار من متعدد، والجغرافيا 30 سؤالاً اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 30 سؤالاً اختيار من متعدد، وعلم النفس والاجتماع 30 سؤالاً (15 علم نفس، و15 اجتماع)، وتطبيقات رياضية 30 سؤالاً (15 استاتيكا، 15 هندسة).

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