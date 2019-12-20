شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: بدء تطوير ورفع كفاءة طرق «برج العرب الجديدة» بـ410 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البدء في تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة برج العرب الجديدة في الإسكندرية، بتكلفة 410 ملايين جنيه ضمن استراتيجية الدولة لإنشاء البنية التحتية الجاذبة للاستثمار.

وقال عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الاستشارية لأعمال التطوير واعتمادها من الجهة المختصة والبدء في التنفيذ الفعلى، حيث يجرى حاليًا تنفيذ تطوير وتوسعة طريق المدخل الشرقى للمدينة، وهو المحور الرئيسى الواصل بين المدينة ومطار برج العرب الدولى بطول 12 كيلومترًا.

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وأضاف أن أعمال التطوير بالمدخل الشرقى للمدينة تشمل توسعة مسار الطريق ليصل إلى 3 حارات مرورية بكل اتجاه بدلًا من حارتين، وتطوير طريق الخدمة الداخلى بطول 9 كيلومترات، حيث يجرى تنفيذ الطبقة الرابطة والطبقة السطحية والبلدورات والحواجز الخرسانية بتكلفة 90 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 80%.

وأوضح «بدوى» أنه تم البدء في تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المدخل الرئيسى للمدينة، الذي يربط بين المدينة وطريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوى، واستاد الجيش، بدءًا من ميدان بهيج حتى مدخل المدينة بطول 4 كيلومترات، وبتكلفة تقدر بـ220 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير توسعة مسار الطريق ليصل إلى 3 حارات مرورية بكل اتجاه، مع وجود طريق خدمة بعرض 9 أمتار، وتنفيذ كوبرى علوى على السكة الحديد، و2 كوبرى على ترعة بهيج.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة إلى أنه تم إعداد الدراسات الاستشارية اللازمة لطريق المدخل الغربى الواصل من المدينة إلى طريق الساحل الشمالى بطول 8 كيلومترات، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير ستشمل إزالة طبقات الأسفلت القديمة المتهالكة وتدعيم طبقة الأساس، وإعادة تنفيذ طبقات الأسفلت اللازمة وتوسعة مسار الطريق ليصل لـ3 حارات مرورية بكل اتجاه، بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه. ولفت «بدوى» إلى أن خطة تطوير الطرق بالمدينة تعد الركيزة الأساسية في خطة تطوير ودفع عجلة التنمية والاستثمار بها، في إطار رفع كفاءة البنية الأساسية لمدن الجيل الأول بالتوازى مع استكمال حركة التنمية بالمدينة.