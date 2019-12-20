شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة القطارات بعد إزالة آثار حادث التصادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سعد الفرماوي، سكرتير عام محافظة الدقهلية، أن حركة القطارات انتظمت على خطوط «طنطا- ميت غمر – الزقازيق» بعد ازالة آثار الحادث من مكان حادث التصادم الذي وقع مساء الخميس.

وكان الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية كلف السكرتير العام بالانتقال لمكان الحادث وزيارة المصابين وتوفير أوجه الرعاية لهم.

وأشرف «الفرماوي» على إزالة آثار الحادث وأشلاء الجثث من مكان الحادث، وجرى نقل جميع الجثث وعددها 7 إلى مشرحة مستشفى ميت غمر.

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كما زار السكرتير العام يرافقه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، المصابين الذين خضع بعضهم لعمليات جراحية دقيقة ووجه بتوفير سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كان اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية، تلقى اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، بورود بلاغ لمأمور مركز ميت غمر بإصطدام قطار بسيارة ميكروباص عند مزلقان الصوفي على طريق الزقازيق- ميت غمر .

وانتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس المباحث لمكان البلاغ وتبين مصرع 7 أشخاص واصابة 4 آخرين بسبب مرور السيارة اثناء عبور القطار .

وأكد الدكتور سعد مكي، أن الحادث أسفر عن 4 مصابين هم بيان أمجد محمد حسن، ١٥ سنة، مصابة بكدمات واشتباه نزيف داخلي. تحت الملاحظة طوارئ، وهبة حامد محمد محمد، ٤٠ سنة، مصابة بكسر في الحوض وكسر في الفخذ الايسر وارتجاج بالمخ، وشروق سليمان الكواوي، ٢٠ سنة، ومصابة بتجمع دموي بالرأس وكدمه بالعين، وملك سليمان الكواوي،. ٤ سنين ،و تم عمل استئصال طحال ورتق بالحجاب الحاجز وكدمات وكسر بالترقوة والعضدد الايسر .

كما تسبب في وفاة 7 أشخاص وهم مجدي سليمان الكواوي، 12 سنة وصفاء محمد شقيطة، 40 سنة، وعوض محمد شقيطة، 15 سنة، وحسانين محمدي حسانين، 37 سنة، وهشام مصطفي محمد فرغلي، 41 سنة، ورحاب محمد عوض شقيطة، 40 سنة، وسمر مجدي حمودة جريشة، ٤٠ سنة.