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مبادرة صحة المرأة تكشف آليات إجراء الكشف المبكر عن أورام الثدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وشملت الإرشادات القيام بالفحص الطبى مرة كل عام عند سن 40 عامًا، وكذلك الفحص الإشعاعى مرة كل سنة بين سن 40 إلى 69 عامًا.

وطالبت مبادرة صحة المرأة الالتزام باجراءات الفحص الذاتي ضمانًا لعدم التعرض لمضاعفات المرض، وقالت يمكن التعرف على أقرب وحدة صحية للكشف والتوعية من خلال موقع 100 مليون صحة.

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