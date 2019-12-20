شكرا لقرائتكم خبر عن المعاهد الأزهرية يصدر 16 توجيهًا للمراقب والطالب قبل امتحانات الفصل الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق يوم الاثنين المقبل امتحانات المرحلة الابتدائية لطلاب الأزهر يعقبها بدء امتحانات مختلف المراحل الدراسية للفصل الدراسى الأول، وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من التعليمات التى تخص العملية التعليمية وهى:
1- تواجد جميع العاملين بالمعهد الساعة 8 صباحًا.
2- تقييمات الصف الأول والثانى شفوي فقط وتستمر الدراسة حتى الانتهاء من الخطة الموضوعة.
3- امتحان الصف الثالث والرابع والخامس تحريرى.
4- التصحيح بعد انتهاء اللجان.
5- ممنوع تناول المشروبات داخل اللجان.
6- ممنوع تناول الطعام داخل لجان الامتحان.
7- ممنوع استخدام المحمول في اللجان.
8- ممنوع التدخين نهائيا داخل المعاهد.
9- مصرح لشيخ المعهد فقط استخدام المحمول.
10- مسموح بتناول المياه فقط داخل اللجان.
11- تختم ورقة الأسئلة 3 أختام قبل تسليمها للطالب.
12- كل طالب يكتب اسمه علي ورقة الأسئلة.
11- المصحح لا يكون مراجعًا فنيًا أو عدديًا.
13- المراجع العددى غير المراجع الفنى.
14- التصحيح أولاً بأول ولا يؤجل تصحيح للغد.
15- غير مصرح للطالب الكتابة بغير القلم الجاف الأزرق.
16- الغش وتسهيل الغش يوقعك تحت طائله قانون العقوبات المصرى بالحبس سنتين والغرامة.
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