شكرا لقرائتكم خبر عن المعاهد الأزهرية يصدر 16 توجيهًا للمراقب والطالب قبل امتحانات الفصل الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق يوم الاثنين المقبل امتحانات المرحلة الابتدائية لطلاب الأزهر يعقبها بدء امتحانات مختلف المراحل الدراسية للفصل الدراسى الأول، وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من التعليمات التى تخص العملية التعليمية وهى:

1- تواجد جميع العاملين بالمعهد الساعة 8 صباحًا.

2- تقييمات الصف الأول والثانى شفوي فقط وتستمر الدراسة حتى الانتهاء من الخطة الموضوعة.

3- امتحان الصف الثالث والرابع والخامس تحريرى.

4- التصحيح بعد انتهاء اللجان.

5- ممنوع تناول المشروبات داخل اللجان.

6- ممنوع تناول الطعام داخل لجان الامتحان.

7- ممنوع استخدام المحمول في اللجان.

8- ممنوع التدخين نهائيا داخل المعاهد.

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9- مصرح لشيخ المعهد فقط استخدام المحمول.

10- مسموح بتناول المياه فقط داخل اللجان.

11- تختم ورقة الأسئلة 3 أختام قبل تسليمها للطالب.

12- كل طالب يكتب اسمه علي ورقة الأسئلة.

11- المصحح لا يكون مراجعًا فنيًا أو عدديًا.

13- المراجع العددى غير المراجع الفنى.

14- التصحيح أولاً بأول ولا يؤجل تصحيح للغد.

15- غير مصرح للطالب الكتابة بغير القلم الجاف الأزرق.

16- الغش وتسهيل الغش يوقعك تحت طائله قانون العقوبات المصرى بالحبس سنتين والغرامة.