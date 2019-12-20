شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشروعات نفذتها وزارة الرى فى سيناء.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى العديد من المشروعات من خلال الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء وجنوب الصحراء، بهدف تنمية وسط سيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وإمداد الأهالى بالمياه. وفى التقرير التالى نرصد 10 مشروعات جرى تنفيذها: وفى التقرير التالى نرصد 10 مشروعات جرى تنفيذها: 1 - عملية تجهيز 3 آبار بالأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية مركز نخل وتوصيل التيار الكهربائي لبئرى أبوسيال والجيفى 1 بمركز الحسنة. 2 - عملية تجهيز 4 أبار زمام أم شيحان بوسط سيناء مركزى الحسنة ونخل 3. 3 - حفر بئرين بمنطقتى أبومراحيل والحمض . 4- حفر بئرين بمنطقتى جربة الهرابة ووادى الحاج بمركز نخل عملية توريد طلمبات ومحركات غاطسة وكابلات ومواسير ولوحات تشغيل. Advertisements 5- حماية منطقة البيضا بدهب. 6 - حماية منطقة سانت كاترين بإنشاء 3 سدود و 2 بحيرة. 7 - حماية منطقة الصاعدة السمراء بنويبع. 8- إنشاء 3 بحيرات صناعية بوادى الحواشية. 9 - إنشاء حاجز توجيه حماية مدينة مرسى علم من السيول. 10- إنشاء 2 بحيرة صناعية وحاجز ترابى خلف كل بحيرة بوادى حوضين لحماية مدينة شلاتين واستغلال مياه السيول فى الزراعة والرى.

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