قذاف الدم: لا يحق لرئيس حكومة الوفاق توقيع اتفاق مع الأتراك باسم الليبيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم أحمد قذاف الدم المسئول السياسى عن جبهة النضال الليبى، رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مؤكدا: أنه لا يحق لها توقيع أتفاق مع الأتراك باسم الليبيين.

قذاف الدم: لا يحق للسراج توقيع اتفاق مع الأتراك باسم الليبيين pic.twitter.com/yPm4yElGnl

وأضاف أحمد قذاف الدم، خلال مداخلته على قناة العربية، أن حكومة السراج لا سلطة لها أو شرعية، والتى ترتمى فى أحضان تركيا وقطر، وأن هناك قبائل تعد العدة لمسح ذلك المسخ من طرابلس، وتطهير العاصمة من الدنس.

وتابع، أن الأمة فى سبات عميق تنهشها الأمم من طهران والعدو الصهيوني إلى اسطنبول إلى هؤلاء العملاء الذين ليس لهم دم، بدلا من أن يأتي السراج بدعم يصالح به الليبيين ويكفكف دموعهم يأتي إلينا بالصواريخ والسلع المسرطنة، وأن كل موثق وسيظهر أمام الليبيين.