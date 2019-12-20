شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تجتمع الأحد لوضع الجدول الزمنى لتكميلية الجيزة وملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اجتماعًا الأحد المقبل، لوضع الجدول الزمنى للانتخابات التكميلية بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا، بعد وفاة نائبى الدائرتين .

ويتضمن الجدول الزمنى كافة المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية، بدءًا من فتح باب الترشح، ومواعيد الطعون وتحديد مواعيد الانتخابات وانتهاء بإعلان النتائج .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد تلقت إخطارا من مجلس النواب بخلو مقعدين بالمجلس، الدائرة الأولى بالجيزة، ومركز ملوى بالمنيا، نظرا لوفاة نوابهما.

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وكان قد توفى النائب محمد بدوى دسوقى نائب الدائرة الأولى بالجيزة، كما توفى أيضا النائب أحمد شمروخ نائب مركز ملوى بالمنيا.

وتنص المادة 25 من القانون على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".