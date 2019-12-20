شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يبتز أهالى المعتقلين.. سلطات تركيا تطلب 750 ألف ليرة للإفراج عن طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، عن ملك تشاتين كايا والدة أحد الطلاب المفصولين من الكلية العسكرية التركية ومحكوم عليه بالسجن المؤبد بتهمة المشاركة فى محاولة الانقلاب المزعوم، تأكيدها أن السلطات التركية طلبت منها 750 ألف ليرة تركية من أجل الإفراج عن ابنها.

وقالت والدة أحد الطلاب المفصولين من الكلية العسكرية التركية: هل سمعتم أن طلاب الكليات العسكرية المعتقلين لا يزالون داخل السجون منذ 4 أعوام، لأننا لم نتمكن من دفع هذه الأموال؟!

وأوضحت والدة أحد الطلاب المفصولين من الكلية العسكرية التركية، أنها تعرضت للإهانة والاحتجاز أكثر من مرة، لأنها تدافع عن ابنها المعتقل فرقان تشاتين كايا (19 عامًا).