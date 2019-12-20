شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أولى وثانية ثانوى.. أبرز 10 معلومات عن امتحان يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعداداتها لامتحانات يناير المقبل للصفين الأول والثانى الثانوى، ونبهت الوزارة على الطلاب ومسئولى المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة نستعرضها فى 10 معلومات. 1- حذر الطلاب من اصطحاب المحمول وكاميرات التصوير.

2- السماح باصطحاب الكتاب المدرسى فى الامتحانات الورقية أو الإلكترونية.

3- فى حالة قيام الطالب باستخدام أكثر من بديل لإجابة واحدة سيترتب عليه حرمان الطالب من درجة السؤال.

4- التأكيد على الطلاب استخدام القلم الجاف فى تدوين الإجابات النهائية الخاصة بهم سواء فى الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

Advertisements 5- الموجه الأول لكل مادة دراسية يتولى الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال الخاصة بتقدير الدرجات.

6- عدم إعلان نتيجة التقدير الورقى حتى يتم الانتهاء من التقدير الإلكترونى ليتم إعلان النتيجة لجميع الطلاب فى آن واحد.

7- قيام كل مدرسة بالدخول على منصة الاختبار الإلكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى للتأكد من جاهزية منصة الاختبار.

8- التنبيه على الطلاب بالحضور مبكرا فى اليوم الأول قبل موعد الامتحان بنصف ساعة لتسجيل الدخول إلكترونيا.

9- تشكيل غرفة متابعة بالمديريات التعليمية برئاسة مدير المديرية وتشكيل غرفة متابعة بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير عام الإدارة لمتابعة أعمال الامتحانات.

10- ضرورة تنبيه مديرى المدارس بإعلان جداول الامتحانات فى مكان ظاهر بالمدارسة وإعلام الطلاب به.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لطلاب أولى وثانية ثانوى.. أبرز 10 معلومات عن امتحان يناير المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.