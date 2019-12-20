شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات البصل لـ564 ألف طن بزيادة 236 ألفًا وجارى شحنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشأن حركة الصادرات الزراعية، يوضح ارتفاع صادر البصل إلى 564 ألفا و199 طنا، عما قبله 328 ألفًا، أى بزيادة 236 ألف طن خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 11 من شهر الجارى، وجارى الشحن والتصدير طبقًا للاشتراطات الجديدة.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن صادرات البصل شهدت زيادة فى الصادرات ، موضحًا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات الجديدة لمحطات ومراكز ومفارش وإعدد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج "الناشف" للتصدير ، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات البصل المصدر.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، أن هناك عدة شروط لتصدير البصل، تتمثل فى الالتزام بإجراء تحليل العينات واستيفاء الاشتراطات اللازمة فى مفارش البصل، للحفاظ على المنظومة الرقابية وحماية الصادرات المصرية، وتعليمات مشددة لجميع الشركات المصدرة للبصل الطازج الالتزام بالفرز والتعبئة فى المحطات او مراكز التعبئة المعتمدة والمؤكدة من الحجر الزراعى، مؤكدًا أن إدارة خدمة المصدرين كلفت لجانًا من مفتشى الحجر الزراعى لاعتماد محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج، وكذلك تتولى فتح سجلات للمصدرين بهذه المحطات والمركز المعتمدة.