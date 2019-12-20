شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قوانين أمام البرلمان للموافقة النهائية.. أبرزها "الكيانات الإرهابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأخذ مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل، التى تبدأ الأحد، الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين وهى كما يلى:

1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

2 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن فى التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

3 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.