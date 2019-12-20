شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 21

شبين الكوم 11 21

طنطا 11 22

دمنهور 10 22

الإسكندرية 10 23

بلطيم 11 22

مطروح 11 20

السلوم 10 19

سيوة 09 18

بورسعيد 13 19

دمياط 13 19

الزقازيق 11 22

الإسماعيلية 11 21

السويس 10 21

العريش 11 19

رفح 10 19

رأس سدر 12 23

نخل 00 19

نويبع 17 21

طابا 11 20

كاترين 02 15

الطور 13 22

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 13 25

مرسى علم 16 23

الفيوم 10 22

بنى سويف 10 22

المنيا 07 22

أسيوط 08 20

سوهاج 09 22

قنا 09 22

الأقصر 09 25

أسوان 11 26

أبوسمبل 17 24

الوادي الجديد 10 25

شلاتين 13 26

أبو رماد 12 25

حلايب 13 24

رأس حدربة 12 25

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 31

المدينة 12 23

الرياض 06 18

المنامة 17 22

أبوظبي 17 25

الدوحة 17 23

الكويت 17 20

دمشق - 02 16

بيروت 14 20

عمان 02 16

القدس 04 16

غزة 10 21

بغداد 07 19

مسقط 18 23

صنعاء 04 21

الخرطوم 18 32

طرابلس 12 20

تونس 13 21

الجزائر 14 20

الرباط 14 20

نواكشوط 17 29

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة - 01 11

إسطنبول 09 15

إسلام أباد 06 18

نيودلهي 11 20

جاكرتا 25 32

بكين - 07 03

كوالالمبور 24 33

طوكيو 06 15

أثينا 11 18

روما 13 16

باريس 07 12

مدريد 09 13

برلين 06 11

لندن 08 11

مونتريال - 12 - 09

موسكو - 1 02

نيويورك - 06 01

واشنطن - 05 05