أخبار × 24 ساعة.. الصحة: قدمنا خدمات مجانية لـ80 ألف مواطن خلال النصف الأول من ديسمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الصحة: قدمنا خدمات مجانية لـ80 ألف مواطن خلال النصف الأول من ديسمبر وزيرة الهجرة تعقد اجتماعا مع اليونان وقبرص لمناقشة مبادرة "إحياء الجذور" وزير النقل: طريق خرسانى من أسوان إلى القاهرة لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر وزير التموين :لدينا خريطة بالمناطق التجارية واللوجستية لجميع المحافظات Advertisements التعليم: تسليم التابليت لطلاب الصف الثانى الثانوى العائدين من الخارج والوافدين تعرف على حصاد جامعة القاهرة خلال 2019 للمساهمة فى المبادرات والحملات القومية الأوقاف تطلق برنامج رعاية الطلاب الموهوبين لألف طالب الصحة: حملة "حقك تنظمى" قدمت خدماتها الصحية بالمجان لـ 242 ألف سيدة حصاد 2019 .."البحوث الإسلامية": 49 حملة توعوية نفذّت آلاف اللقاءات مع الناس

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