المنتدى الاقتصادى "المصرى ـ الإيطالى" يختتم فعالياته اليوم بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم المنتدى الاقتصادى المصرى الإيطالى اليوم الجمعة فعالياته والتى ينظمة وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومن المقرر حضور ختام المنتدى ، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وممثلى كبرى الشركات الايطالية . وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد افتتح فاعليات المنتدى الإقتصادى المصرى الإيطالي يوم الاربعاء الماضى، حيث يهدف المنتدى المصرى الإيطالى، لتعزير الشراكات بين مصر وإيطاليا وفتح آفاق جديدة من أجل خلق مشروعات جديدة بين وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية وكبرى الشركات الإيطالية.



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