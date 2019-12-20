شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقدم لمبادرة بالعربى فى جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن مشاركة الجامعة فى النسخة الثانية من مبادرة "بالعربى"، التى تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة للارتقاء باللغة العربية، يرصد " الخليج 365 " شروط التقدم للمسابقة والتى تتلخص فى الاتى :

1- أن يكون العمل المقدم أصيلا، ولم يسبق له الحصول على أية جائزة.

2- لا يجوز التقدم في أكثر من فرع من الفروع الثلاث للجائزة.

3- للراغبين فى التقدم للمبادرة أن يسلموا 3 نسخ ورقية من الكتاب.

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4 - للراغبين فى التقدم للمبادرة تسليم نسخة إليكترونية، مشفوعة بسيرة ذاتية للمتقدم.

5- ملء استمارة المشاركة فى المسابقة، محددًا بها مساره والفرع الذي يرغب بتحكيم الكتاب ضمنه.

6 - التقدم للمسابقة فى موعد أقصاه شهر فبراير 2020.

7 - لن يتم إعادة الأعمال المقدمة إلى أصحابها، سواء فازوا بالجائزة أم لا.