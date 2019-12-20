التنمية المحلية تدرب العاملين فى العلاقات العامة على الكتابة الصحفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة فعاليات الخطة التدريبية للعام الحالى2019 /2020 للعاملين فى المحليات، وينفذ المركز خلال الاسبوع المقبل دورة جديدة فى الكتابة الصحفية والتعامل مع الاعلام للعاملين والمديرين بإدارات العلاقات العامة والإعلام والبوابات والصفحات الإلكترونية وخدمة المواطنين. وتستمر للأسبوع الثانى على التوالى دورة اللغة الانجليزية رقم 6 ويستفيد من الدورات الاسبوع القادم 67 متدرباً من جميع المحافظات. وكان مركز التنمية المحلية بسقارة، احتفل أمس الخميس، بختام فعاليات دورتين تدريبتين فى الاسبوع الخامس عشر من الخطة التدريبية للعام الحالى 2019 /2020 وهى دورة اعداد مدربين "TOT" وبرنامج إدارة المشروعات للعاملين بالإدارة المحلية "pmp" واستفاد من هذه الدورات 94 متدرباً من جميع المحافظات.

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