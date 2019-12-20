بعد توقف ٤ سنوات.. مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة بريطانية (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي: استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أمس الخميس، أولى الرحلات القادمة من بريطانيا وعلى متنها 110 ركاب بالورود والتنورة، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية برفع حظر السفر عن مدينة السلام شرم الشيخ، وهو القرار الذي استمر 4 سنوات. يرصد "الخليج 365"، قصة حظر الطيران البريطاني لشرم الشيخ وعودته في الفيديوجرافيك الآتي:

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