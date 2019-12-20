98.5 مليون جنيه إيرادات بوابة العمرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، الإيرادات المحصلة من بوابة العمرة المصرية والتي بلغت 98 مليون و500 ألف جنيه، كما بلغت إيرادات الحملات الدعائية مليون جنيه، وذلك في إطار إيراد الموازنة التقديرية للعام المالي 2019/ 2020.

وبدأ يوم 17 نوفمبر الماضي، التشغيل الفعلي لبوابة العمرة المصرية، التي أعلنت عنها وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة خلال يوليو الماضي، والتي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة.

ومن المقرر، أن تعقد الغرفة جمعيتها العمومية العادية يوم 29 ديسمبر الجاري، وذلك لمناقشة الحساب الختامي وصندوق الزمالة، بالإضافة إلى الميزانية العمومية للعام المالي 2018/2019، واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2019/2020.

وأوضحت الغرفة في التقرير السنوي، أن صافي الإيرادات بلغ 94.2 مليون جنيه، فيما بلغت المصروفات 51 مليون جنيه بفائض ربح 43.2 مليون جنيه، مشيرة إلى أن إيراد الموازنة التقديرية للعام المالي 2019/2020، بلغ 146 مليون و659 في حين بلغ إجمالي المصروفات 161 مليون و603 آلاف جنيه بعجز بلغ 14 مليون و943 ألف جنيه.