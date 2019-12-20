وكيل البرلمان: المرأة المصرية أثبتت وجودها وكفاءتها في جميع المجالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
أكد وكيل مجلس النواب المصري سليمان وهدان، أن البرلمان المصري يضم 90 نائبة لهن دور كبير تحت القبة، وأن المرأة أثبتت وجودها بعد كفاح في كافة المحافل وأصبحت تعتلي مناصب قيادية كبيرة منها منصة القضاء.
وتابع وهدان، في كلمته بالمؤتمر الاتحاد النوعي لنساء مصر تحت عنوان ستون عامًا، المرأة المصرية تحت قبة البرلمان، أن المرأة المصرية أثبتت وجودها في الكثير من المناصب التي تولتها، وحملت على كاهلها عبء كبير في الفترة الماضية، ووجه وهدان التحيه لها.
وأضاف "وهدان" في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس النواب د. علي عبدالعال أن المرأة أثبتت جدارتها بكافة المجالات، مشيدا كذلك بدورها في التشجيع على مشاركة ابنها وزوجها في الفعاليات السياسية والانتخابات السياسية.
وأوضح أن تمثيل المرأة في المجالس النيابية تصل إلى نسبة 25 ٪، وهذا بداية لكوادر السيدات المصريات في تولي القيادة بالمحليات.
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