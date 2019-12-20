"500 جنيه لكل طالب".. الأوقاف تطلق برنامجًا لرعاية الموهوبين والمتفوقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق برنامج لرعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين علميًا، خاصة أبناء الأسر الأولى بالرعاية، استكمالا لمسيرتها في خدمة المجتمع بكافة مجالاته.

وقال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني، إن إطلاق البرنامج يعد إيمانا من وزارة الأوقاف بأهمية العلم في بناء الدول، وتشجيعا للطلاب على مواصلة التفوق.

وأَضاف طايع في تصريحات لمصراوي، أنه من خلال البرنامج سيتم صرف مكافآت إجادة للطلاب المتفوقين، خاصة أبناء الأسر الرعاية، لحوالي ما يقرب من ألف طالب سنويا، من المتفوقين والموهوبين علميًا.

وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أنه سيتم صرف 500 جنيه شهريا للطلاب المتفوقين والموهوبين علميا، من بداية العام الدراسي، أو خلاله إذا تم تسجيل أسماؤهم لدى الوزارة، حتى نهاية الامتحانات من أبناء الأسر الأولى بالرعاية.

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وقال طايع، إن المكافأة تصرف للطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز بأي من الجامعات المصرية، والمقيدين بالفرقة الأولى من أوائل الجمهورية، والحاصلين على جوائز دولية، أو الفائزين في مسابقات دولية، نتيجة ما قدموه من ابتكارات أو مشاركات رسمية.

وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أن وزارة الأوقاف تنظم رحلات تثقيفيَّة لهؤلاء الطلاب للوقوف على عظمة الحضارة المصرية في مختلف المجالات، من أهمها التي تعقد بمعسكر أبي بكر الصديق التابع للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمدينة الإسكندرية للراغبين منهم.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعلن التبرع لصندوق دعم التعليم بمبلغ 100 مليون جنيه في محافظات مصر المختلفة، من مال الوقف.

وقال وزير الأوقاف، إن الدولة المصرية تعتمد في خطتها المستقبلية على بناء المواطن، من خلال تخريج جيل من الشباب لديه وعي علمي وثقافي يستطيع أن يواجه به الأفكار المتطرفة، قائلاً "بناء الإنسان أهم من بناء الجدران".