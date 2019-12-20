مصر | إغلاق محور الثورة لمدة 3 أيام.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق محور الثورة لمدة 3 أيام.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف لقطاع أمن القاهرة، منذ قليل، الحواجز الحديدية وعينت الخدمات المرورية بمحيط محور الثورة، أسفل كوبري أبو غزالة؛ بسبب أعمال الصيانة والإصلاح بمنطقة بمصر الجديدة.
وقال مصدر أمني: إن الأعمال عبارة عن ضبط منسوب الطريق، والانتهاء من أعمال الرصف بمحور الثورة، لافتا إلى أن الأعمال في اتجاه القادم من السويس بالمنطقة أسفل كوبري أبو غزالة.
وسيتم خلال تلك الأعمال غلق الطريق الرئيسي لمحور الثورة وتحويل حركة المركبات إلى طريق الخدمة لمدة 72 ساعة، بدءًا من الساعة 12 ليلا من يوم الخميس الموافق 19122019، وغلق طريق الخدمة أسفل كوبري أبو غزالة وتحويل حركة المركبات إلى الطريق الرئيسي لمدة 72 ساعة بدءًا من الساعة 12 ليلًا من يوم الأحد الموافق 22122019.
هذا، ومن المقرر أن يستمر إغلاق محور الثورة لمدة 3 أيام.
وقال مصدر أمني: إن الأعمال عبارة عن ضبط منسوب الطريق، والانتهاء من أعمال الرصف بمحور الثورة، لافتا إلى أن الأعمال في اتجاه القادم من السويس بالمنطقة أسفل كوبري أبو غزالة.
وأضاف المصدر، أن الأعمال ستكون لمدة 3 أيام ليلا ونهارا، تبدأ الساعة 12 بعد منتصف ليل الخميس الجمعة الموافق 20122019، وحتى الساعة 5 صباحا يوم الأحد الموافق 22122019.
وسيتم خلال تلك الأعمال غلق الطريق الرئيسي لمحور الثورة وتحويل حركة المركبات إلى طريق الخدمة لمدة 72 ساعة، بدءًا من الساعة 12 ليلا من يوم الخميس الموافق 19122019، وغلق طريق الخدمة أسفل كوبري أبو غزالة وتحويل حركة المركبات إلى الطريق الرئيسي لمدة 72 ساعة بدءًا من الساعة 12 ليلًا من يوم الأحد الموافق 22122019.
وستعين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، مع وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.