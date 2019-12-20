مصر | إغلاق محور الثورة لمدة 3 أيام.. تعرف على السبب

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف لقطاع أمن القاهرة، منذ قليل، الحواجز الحديدية وعينت الخدمات المرورية بمحيط محور الثورة، أسفل كوبري أبو غزالة؛ بسبب أعمال الصيانة والإصلاح بمنطقة بمصر الجديدة.

هذا، ومن المقرر أن يستمر إغلاق محور الثورة لمدة 3 أيام.

وقال مصدر أمني: إن الأعمال عبارة عن ضبط منسوب الطريق، والانتهاء من أعمال الرصف بمحور الثورة، لافتا إلى أن الأعمال في اتجاه القادم من السويس بالمنطقة أسفل كوبري أبو غزالة.

وأضاف المصدر، أن الأعمال ستكون لمدة 3 أيام ليلا ونهارا، تبدأ الساعة 12 بعد منتصف ليل الخميس الجمعة الموافق 20122019، وحتى الساعة 5 صباحا يوم الأحد الموافق 22122019.