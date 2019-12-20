مصر | مصرع وإصابة 11 في اصطدام قطار بسيارة بميت غمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 11 في اصطدام قطار بسيارة بميت غمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون، مساء اليوم، في حادث تصادم مروع بين سيارة وقطار أعلى مزلقان الصوفي على طريق ميت غمر في محافظة الدقهلية.

والمصابون في الحادث هم كل من؛ أحمد محمد حسن، 15 عامًا، مصابًا بأعراض ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسد، هبة حامد محمد، 40 عامًا، مصابة بكسر في الساعد الأيسر، واشتباه نزيف في المخ وآخر في البطن، وكسر في الساق اليسرى، شروق سليمان، 20 عامًا، مصابة بكدمات أعلى العين اليمنى، واشتباه كسر في الجمجمة وكدمات متفرقة بالجسد.

كما أصيبت طفلة مجهولة، تبلغ من العمر 3 سنوات، باشتباه نزيف في المخ واشتباه نزيف بالجويف الصدري، وكدمات متفرقة بالجسد، وطفل آخر مجهول، يبلغ من العمر 7 سنوات.

وبالفحص وتقنين الإجراءات تبين أن جميع الحالات من ميت غمر، وجارِ تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فضلًا عن اتخاذ مرفق الإسعاف التدابير اللازمة تحسبًا لنقل أي حالات خطيرة إلى أي مستشفى أخرى.