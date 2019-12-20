أخبار مصر | السيسي يؤكد حرص مصر على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع قبرص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يؤكد حرص مصر على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، أكد خلاله السيسي اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع قبرص، وما تشهده من تطور وقوة دفع كبيرة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، مثمنا التقدم المحرز فى إطار تلك الآلية، خاصةً في ظل النتائج المثمرة التي أسفرت عنها القمة الأخيرة للآلية بالقاهرة، مشددا على حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون الثنائي مع قبرص؛ بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول بحث دعم العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلا عن التنسيق المتبادل بشأن عدد من الملفات الأمنية والإقليمية، وتلك المتعلقة بمنطقة شرق المتوسط.

من جانبه أعرب الرئيس القبرصي عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان؛ بما يسهم في الدفع قدماً بالتعاون المتميز بينهم، فضلاً عن مواصلة التشاور المكثف حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.