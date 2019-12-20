أخبار مصر | سياسيون: حضور السيسي لقمة الاستثمار البريطانية الإفريقية تتويج لجهوده في القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسيون: حضور السيسي لقمة الاستثمار البريطانية الإفريقية تتويج لجهوده في القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، والمقرر عقدها في بريطانيا خلال شهر يناير القادم.

واتفق عدد من الخبراء السياسين على أن دعوة رئيس الوزراء البريطاني، للرئيس السيسي للمشاركة بالقمة، تنبع من مكانة الرئيس السيسي، كرئيس للاتحاد الإفريقي، ومساعيه نحو تعزيز التعاون بين دول الاتحاد، وتحقيق التكامل الإفريقي على كافة الأصعدة.

وقال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الدعوة تأتي انطلاقًا من مكانة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرئيس للاتحاد الإفريقي، ورغبة من بريطانيا في تعزيز التعاون مع القارة السمراء، من خلال الرئيس السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي.

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وأوضح رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الوفود الشبابية الإفريقية التي شاركت بفعاليات منتدى شباب العالم، وجهت الشكر للرئيس السيسي، وتمنت البعض أن يكون لديهم رئيسًا بفكر ورؤية السيسي، مؤكدًا على أن الرئيس يولي قارة إفريقيا اهتمامًا واسعًا، انطلاقًا من دور مصر المحوري.

في السياق ذاته، رأي الدكتور إبراهيم البيومي، الخبير السياسي والاجتماعي، أن الدعوة تأتي تقديرًا لدور الرئيس المحوري والهام، في تنمية القارة السمراء، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يسعى لأن تستعيد مصر دورها الريادي في إفريقيا، بما يحقق مصالح جميع الدول.

وثمن البيومي جهود الرئيس السيسي البناءة نحو إعادة بناء جسور الثقة بين مصر والدول الإفريقية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي، يسعى لإعادت علاقات شبه منقطعة مع دول إفريقية ذات أهمية كبرى لمصر.