شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر أمنية: سيارة فان كانت تسير عكس الإتجاه سبب حادث قطار ميت غمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر أمنية بالدقهلية، أن سيارة «فان» كانت تسير عكس الإتجاه هي سبب حادث قطار ميت غمر والقادم «طنطا- الزقازيق»

وقالت المصادر للمصرى اليوم «ان سيارة فان حمراء برقم 132717 ملاكى دقهلية، قام قائدها بالسير عكس الإتجاه أثناء مرور القطار على مزلقان الصوفي التابع للوحدة المحلية بأوليلة مما أدى إلى اصطدام القطار بها وسار بها عدة أمتار على القضبان قبل ان يتمكن السائق من التوقف، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص واصابة 4 بينهم جثة لطفل مجهول وطفلة مصابة مجهولة أيضا، وتم نقل المصابين لمستشفى دقادوس العام والمتوفين إلى مستشفى الكلى بميت غمر.

واكدت المصادر أن المزلقان شرعى ومطور اليكترونيا وتم اغلاق الزراعيت فور قرب القطار لكن السائق دخل من الاتجاه المعاكس.

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كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، بورود بلاغ لمأمور مركز ميت غمر بإصطدام قطار بسيارة ميكروباص عند مزلقان الصوفى على طريق الزقازيق- ميت غمر.

وانتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس المباحث لمكان البلاغ وتبين مصرع 7 أشخاص واصابة 4 آخرين بسبب مرور السيارة اثناء عبور القطار .

من جانبه كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، سعد الفرماوى السكرتير العام، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة واللواء عمرو محمد فكري، رئيس المدينة بالتوجه للاطمئنان على مصابي الحادث وازالة آثار الحادث من على المزلقان.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير كافة احتياجات المصابين من العلاج اللازم أو إجراء عمليات اذا لزم الأمر وتوفير جميع سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم.