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شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مميز لصحيفة الشورى هذا الأسبوع.. وموضوعات متنوعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت صحيفة الشورى، هذا الأسبوع بعدد مميز ومتنوع ما بين التقارير وسلسلة التحقيقات ومقالات الكتب المتميزة.
الإعلامى محمد فودة
وتصدرت العناوين الجاذبة، الصفحة الأولى من إصدار الشورى الذى يرأس تحرير محمود الشويخ، ومجلس إدارته الإعلامى محمد فودة، حيث احتوى العدد على باقة من الموضوعات السياسية والرياضية والفنية وتغطية كاملة لفعاليات منتدى الشباب.
واليوم السابع، تهنئ الإعلامى محمد فودة بالعدد الجديد من صحيفة الشورى.
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