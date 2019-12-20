شكرا لقرائتكم خبر عن السفير هشام بدر يستعرض فى "الإيكونوميست "جهود برنامج الغذاء العالمى لمكافحة الجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الرئاسة المصرية للمجلس التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى والتى تستمر حتى فبراير 2020، قام السفير هشام بدر، سفير مصر فى إيطاليا والرئيس الحالى للمجلس، باستعراض جهود برنامج الغذاء العالمى فى مكافحة الجوع فى العالم فى مقال نشرته مجلة الإيكونوميست المتخصصة.

أكد السفير بدر، فى المقال على أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون المشترك بين منظمات روما الثلاث فى الميدان لمساعدة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، فضلا عن تعزيز الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والمنظمات الدولية الأخرى لتحقيق هدف القضاء على الجوع فى العالم بحلول 2030 بعد الارتفاع المتواصل لعدد الجوعى فى العالم فى العامين الماضيين والذين بلغ عددهم 822 مليون شخص فى نهاية 2018 بما يصعب معه الوفاء بهدف القضاء على الجوع بحلول 2030.

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وأشار بدر، إلى أهمية تنمية نظم الغذاء المستدام كهدف أساسى لتحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة، والعمل على الربط بين الأنشطة الإنسانية والتنموية لمساعدة الجوعى والأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية مع الاهتمام بالتعامل مع الأسباب الجذرية للفقر والجوع فى الدول والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً، مشيداً بالجهود التى يقوم بها برنامج الغذاء العالمى فى هذا المجال فى منطقة الساحل الأفريقى وغيرها من الدول التى تعانى من أزمات إنسانية وتستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين والنازحين مثل كولومبيا وبنجلاديش، وهما الدولتين اللتين قام السفير بدر، على رأس وفد من المجالس التنفيذية لوكالات وبرامج الأمم المتحدة التى يقع مقرها فى نيويورك وكذا أعضاء المجلس التنفيذى للبرنامج، بزيارتهما فى مايو وأكتوبر الماضيين.