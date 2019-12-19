شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: تكريمي من السيسي أشعرني بأن عمري في المسرح لم يذهب «هدرًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المخرج خالد جلال، إن تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، عن مسرحية «المحاكمة»، أشعره أن ععمره في المسرح لم يذهب «هدر».

وأضاف «جلال» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أن تكريم «السيسي» له هو تكريم للفن كله، مشيرًا إلى أن فريق مسرحية «المحاكمة» التي قدمت في افتتاح منتدى شباب العالم، تم اختياره من بين 1000 متقدم من جميع دول العالم للمشاركة.

وأوضح «جلال»، أن فترة كتابة مسرحية «المحاكمة، وتصميم الرقصات والديكور، وأيضًا حفظ الممثلين للأدوارهم استغرقت فقط 14 يومًا.