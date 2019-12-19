شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون مع السعودية لتنظيم بيع صكوك الهدي والأضاحي للحجاج المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم توقيع بروتوكول تعاون مع مشروع المملكة العربية السعودية من الهدي والأضاحي لتنظيم عملية بيع صكوك الهدي والأضاحي إلى الحجاج المصريين لأداء هذا النُّسك الذي من خلاله يتم تعظيم الاستفادة من لحوم الهدي لصالح المستحقين بمختلف المحافظات المصرية.

وبحسب بيان، سيجري بموجب البروتوكول وضع آليات وضوابط لسداد الصكوك بالجنيه المصري والريـال السعودي، ومن ثم حصول الحجاج على السندات الدالة على ذلك والتي تعطي الحق لكل حاج للحصول على نصيبه من لحوم الهدي من خلال منافذ المشروع داخل المملكة العربية السعودية.

ويُعد مشروع المملكة العربية السعوديه للإفادة من الهدي والإضاحي «أحد مشروعات البنك الإسلامي للتنمية» لتنفيذ نُسك حجاج بيت الله الحرام في إطار مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والإضاحي لتقديم أفضل الخدمات والاستفادة من جميع الهدي التي يتم ذبحها في إطار المشروع، وذلك عن طريق بيع سندات الهدي والأضاحي بأوساط الحجاج المصريين داخل مصر في أكثر من (50) منفذًا موزعة على مستوى الجمهورية، كما أنها ستتوفر بأماكن إقامة الحجاج المصريين بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشعري «مِنَى وعرفات»، وذلك بالتعاون مع كل الأجهزة المعينة بشؤون الحجاج في مصر، ممثلة في وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.